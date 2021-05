Brescia, tentata violenza sessuale: fisioterapista condannato

(red.) Ieri, martedì 4 maggio, in tribunale a Brescia un fisioterapista è stato condannato nel processo di primo grado a 6 mesi e venti giorni per la pesante accusa di tentata violenza sessuale durante una seduta. In particolare, come ha denunciato la vittima, lui l’avrebbe spinta in uno stanzino costringendola a praticargli del sesso orale. I fatti contestati sono relativi al 2019 quando i due si sarebbero conosciuti anche fuori dal luogo di lavoro, ma in seguito la donna aveva deciso di denunciare quanto il professionista gli avrebbe fatto. E il caso è finito in tribunale con la prima condanna nonostante lui si sia sempre detto innocente.