Brescia, operaio colpito da una lastra di vetro: portato in ospedale

(red.) Ieri pomeriggio, martedì 4 maggio, un operaio di origine egiziana di 53 anni è rimasto ferito in un infortunio sul lavoro in un’azienda di via Bormioli a Brescia, in città. E’ successo pochi minuti prima delle 16 quando l’uomo sarebbe stato colpito al torace, per cause da accertare, da una pesante lastra di vetro. I colleghi che erano con lui e hanno assistito all’infortunio hanno allertato la direzione aziendale e quindi i soccorsi. Sul posto si è mossa l’automedica con un’ambulanza della Croce bianca di Brescia, i tecnici dell’Ats per ricostruire la dinamica dell’infortunio e i carabinieri della compagnia cittadina. Imbarcato a bordo dell’ambulanza, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia, ma non sarebbe in pericolo di vita.