Metro Brescia, più controlli e più sicurezza con Thales

(red.) Thales ha sottoscritto un nuovo contratto per la modernizzazione della metropolitana automatica di Brescia riguardante la comunicazione dei dati treno-terra a banda larga che permette la trasmissione in tempo reale di immagini provenienti dalle telecamere a circuito chiuso a bordo dei treni fino alla centrale operativa e la possibilità di condividere il contenuto video con altri operatori di sicurezza. Il livello di sicurezza dei passeggeri a bordo dei treni, dunque, migliorerà

drasticamente. Le attività sono già state avviate e il completamento dei lavori è previsto per fine 2021.

La collaborazione tra Metro di Brescia e Thales è consolidata: il rapporto con Brescia Infrastrutture – informa una nota – è iniziato infatti nel 2004. Thales ha portato la sua competenza nella manutenzione dei sistemi per accompagnare l’evoluzione tecnologica dell’infrastruttura, assicurando un livello di sicurezza sempre maggiore per i passeggeri.

Questa partnership di lunga data ha permesso a Thales di andare incontro alle nuove esigenze espresse dal cliente e offrire soluzioni specifiche: l’architettura esistente è stata ottimizzata per minimizzare il numero di elementi attivi e al contempo ridurre il consumo energetico e quindi l’impatto ambientale delle attività manutentive.

La metropolitana automatica di Brescia, in servizio dal 2013, copre 17 stazioni e 1 deposito, 14 chilometri di linea, con una flotta di 18 treni e serve l’area urbana collegando la città da nord a sud.

