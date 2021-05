Brescia, il presidente della Repubblica Mattarella in visita il 18 maggio

(red.) Si mantiene il riserbo sulla data e sul programma della visita, ma sembra che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Brescia il prossimo 18 maggio. Lo stesso Capo dello Stato doveva venire in visita nella nostra città lo scorso ottobre 2020 per inaugurare l’anno accademico, ma la seconda ondata della pandemia aveva spinto a rinviare l’appuntamento. Mentre pochi giorni prima di maggio dal Quirinale, come segnala Bresciaoggi, sarebbe arrivata la conferma del 18 maggio come giorno della visita.

Vista la situazione sanitaria che fa predicare ancora prudenza, probabilmente la visita del presidente Mattarella sarà soprattutto con le istituzioni e con una visita lampo ai musei, a partire dalla statua della Vittoria Alata all’interno del Capitolium nel nuovo allestimento. Il Capo dello Stato era già giunto nella nostra provincia, particolarmente colpita nella prima ondata della pandemia da Covid-19, ma anche in quelle successive, lo scorso 1 novembre facendo visita al cimitero di Castegnato.