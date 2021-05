Plateatici gratuiti, il comune di Brescia verso la proroga al 31 dicembre

(red.) Il comune di Brescia sta pensando di estendere l’esenzione totale sulla tassa dei plateatici, attualmente in vigore fino al 30 giugno 2021, fino al 31 dicembre 2021. Lo ha annunciato il sindaco Emilio Del Bono: «L’obiettivo è la totale gratuità fino alla fine dell’anno», ha detto il primo cittadino durante una conferenza stampa.

Nessuna tassa, quindi, per l’occupazione di suolo pubblico da parte di bar e ristoranti fino al 31 dicembre e ampliamento senza spese fino al 50% in più dello spazio esterno concesso per i tavolini fino al 30 giugno.