Brescia, pusher di hashish arrestato patteggia e ritorna in libertà

(red.) L’altro pomeriggio, mercoledì 28 aprile, un uomo è stato arrestato in centro a Brescia dagli agenti del Nucleo di Polizia giudiziaria della Locale di Brescia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il pusher in questione si muoveva tra corso Garibaldi, via Milano e viale Italia per incontrare i propri clienti e in uno di questi appuntamenti è stato seguito. Quindi, è stato bloccato e perquisito rinvenendo 25 grammi di hashish.

Il controllo si è esteso alla sua abitazione di via San Rocchino dove c’erano altri 700 grammi della stessa sostanza e 700 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. Dopo il fermo, l’uomo si è presentato in tribunale per il rito in direttissima e ha patteggiato una condanna (pena sospesa) a un anno e otto mesi, poi rimesso in libertà.