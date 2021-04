Brescia Infrastrutture, Manfredo Boni presidente del collegio sindacale

(red.) Il sindaco di Brescia Emilio Del Bono ha nominato in seno al collegio sindacale di Brescia Infrastrutture Srl Manfredo Boni (presidente), Elisabetta Felloni e Gian Paolo Perrotti in qualità di membri effettivi e Francesca Pinchetti e Mario Ventura in qualità di membri supplenti. Si tratta di professionisti che daranno un valido contributo alla realtà nella quale andranno a operare.

Manfredo Boni è nato a Gardone Val Trompia nel 1942 e si è laureato in Economia e Commercio all’Università “Luigi Bocconi di Milano”. Ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento di Diritto ed Economia e di Ragioneria e Tecnica Commerciale per le scuole secondarie di secondo grado. È iscritto all’Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Brescia e al Registro dei Revisori legali.

Dal 1973 a oggi è socio fondatore dello “Studio Associato Boni e Spagiari, Dottori Commercialisti in Brescia” ed è stato consulente, amministratore, sindaco e revisore di varie società di capitali, sia nazionali sia multinazionali. Ha svolto inoltre incarichi per il Tribunale di Brescia in qualità di liquidatore giudiziale e commissario giudiziale.

Dal 1980 al 1986 è stato membro del Comitato di Gestione e vicepresidente della Ussl 41, mentre dal 1992 al 1995 ha svolto l’incarico di membro del Collegio dei Revisori dell’Amministrazione Provinciale di Brescia. Dal 1992 al 2011 è stato presidente e consigliere della Fondazione Bresciana per gli Studi Economico Giuridici.