Brescia, cocaina nella cantina del bar dove lavora: arrestato cuoco

(red.) L’altra sera, martedì 27 aprile, un uomo di 38 anni, cuoco di professione in un bar trattoria di via Milano a Brescia, in città, è stato arrestato dagli agenti della Polizia locale per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In quel momento all’interno dell’attività era in corso un normale controllo, quando a un certo punto le unità cinofile hanno fiutato qualcosa di sospetto e portando gli agenti verso la cantina a disposizione del bar-trattoria.

Qui, nascosti nelle tubature, c’erano 20 grammi di cocaina, oltre a materiale per confezionare la droga e anche un bilancino di precisione. La perquisizione da parte delle forze dell’ordine si è estesa anche all’abitazione dell’uomo, in via Rose, dove c’erano altri grammi di polvere bianca.

Tutto il materiale è stato sequestrato e per il cuoco, con precedenti connessi alla droga, sono scattate le manette. Il giorno successivo, ieri, mercoledì 28 aprile, è stato condotto in tribunale per la direttissima e convalida dell’arresto e il giudice ha disposto per lui l’obbligo di firma.