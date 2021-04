Parco delle Cave, con il logo e la segnaletica è ancora più bello

(red.) Il comune di Brescia ha reso noto che è in corso la predisposizione della segnaletica e della cartellonistica dedicata al Parco Locale di Interesse sovracccomunale delle Cave di San Polo e Buffalora. In particolare, è stato definito il logo che caratterizzerà tutto il materiale divulgativo del Parco.

Verranno posizionati dei totem di benvenuto agli ingressi di ciascun lago e sono stati studiati dei pannelli divulgativi che verranno posizionati sulle bacheche e sui leggii all’interno del parco. Questi pannelli sono stati realizzati anche con il contributo del Museo di Scienze Naturali e della Lipu – Lega italiana per la protezione degli uccelli.

Sono stati preparati inoltre alcuni cartelli stradali che verranno posizionati sui principali assi di accesso, sia in uscita sia in entrata alla città (via San Polo, via Serenissima e viale S.Eufemia), che indirizzeranno i visitatori verso i vari laghetti.