Brescia, abusi sessuali su una giovane disabile: giudice lo assolve

(red.) Nella giornata di ieri, martedì 27 aprile, il giudice del tribunale di Brescia ha assolto un 29enne kosovaro residente in città, in Italia da anni e sposato, dall’accusa di abusi sessuali. Al contrario, la procura aveva chiesto 4 anni di reclusione a carico del giovane che si sarebbe comportato in quel modo nel gennaio del 2018. Come era stato ricostruito, una 26enne affetta da disabilità e operante in una cooperativa avrebbe conosciuto quell’uomo alla fermata dell’autobus che l’avrebbe riportata a casa.

Ma sarebbe stata convinta dal 29enne a seguirlo a casa per un caffé. E a quel punto la giovane sarebbe stata costretta a subire un rapporto sessuale. La vicenda era stata denunciata in questura facendo partire le indagini, ma al termine delle quali la prima volta la procura aveva chiesto l’archiviazione.

E il giudice, accogliendo l’opposizione dei familiari della presunta vittima, aveva disposto che l’uomo andasse a processo. Lui si è sempre detto innocente e parlando di un rapporto consenziente. Ieri il giudice lo ha assolto in attesa delle motivazioni che saranno rese note entro i prossimi tre mesi.