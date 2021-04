Androne troppo stretto per la barella, anziana soccorsa con l’autoscala

(red.) Alle 23 di martedì 27 Aprile una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Brescia, con il supporto dell’autoscala, è intervenuta a Brescia in Piazzale Arnaldo per il soccorso di una donna anziana con problemi ad un arto inferiore in seguito a una caduta in casa.

Dopo esser stata stabilizzata dal 118 la donna è stata affidata alla squadra, che tramite l’ausilio dell’autoscala e le tecniche Saf (Speleo alpino fluviale), ha effettuato il trasporto dal primo piano all’ambulanza, in quanto la conformità delle scale dello stabile non consentiva una movimentazione della paziente.