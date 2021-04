Brescia, scontro tra auto e moto in via Milano: un ferito grave

(red.) Nella tarda serata di ieri, lunedì 26 aprile, intorno all’ora del coprifuoco alle 22, si è verificato un incidente stradale tra un’auto e una moto in via Milano a Brescia, in città. Sembra che i due mezzi stessero percorrendo la strada nella stessa direzione quando, a un certo punto, si sono scontrati. Nell’impatto sono rimaste coinvolte tre persone, di cui uno in gravi condizioni e soccorso in codice rosso.

La chiamata al 112 ha fatto muovere sul posto gli agenti della Polizia locale di Brescia oltre all’automedica e due ambulanze della Croce Bianca di Brescia e Brescia Soccorso. I feriti, compreso il più grave, sono stati trasportati all’ospedale Civile e al Sant’Anna.