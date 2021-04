Scritto nella pietra: il “racconto urbano” delle Dieci giornate di Brescia

(red.) Bidi Brescia organizza una visita on line martedì 27 aprile alle 18. Il 23 marzo del 1849 scoppiava la rivolta delle Dieci giornate di Brescia, uno degli episodi più cruenti, eroici e tragici della storia del popolo bresciano.

Col compiersi del Risorgimento italiano si iniziò ad allestire in città un “racconto urbano”. Per mezzo di lapidi, monumenti, edifici e toponomastica, la storia delle Dieci giornate è stata scritta nella pietra per le vie del centro che ne furono teatro. Le ripercorreremo insieme durante questa visita guidata virtuale.

