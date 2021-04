Brescia, lo spaccio passava dalla casa di un’universitaria: 3 arresti

(red.) Nella giornata di ieri, venerdì 23 aprile, una studentessa universitaria e due stranieri di 22 e 29 anni sono stati in udienza per direttissima in tribunale a Brescia dopo essere stati arrestati nelle ore precedenti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. All’obiettivo sono arrivati gli agenti della Polizia locale che avevano seguito un 29enne pakistano nella zona del Carmine e di San Faustino.

Così si sono anche imbattuti nella studentessa che nella propria residenza aveva 400 grammi tra hashish e marijuana e 1.000 euro in contanti ritenuti frutto dell’attività di spaccio. Infine, gli agenti hanno anche fermato un 22enne, fornitore, beccato con l’altro straniero mentre si scambiavano 300 grammi di droga.

Nell’abitazione del 22enne c’erano contanti, materiale da confezione e un bilancino di precisione. Dopo l’arresto, ieri è arrivata la convalida con la disposizione dell’obbligo di firma per tutti.