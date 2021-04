Brescia, entro il 2021 arriva il nuovo parco di Sanpolino

(red.) La commissione Paesaggio di palazzo Loggia a Brescia ha approvato il progetto definitivo per un parco pubblico da 11 mila metri quadrati a Sanpolino, nella zona di via Alberti, vicino all’area residenziale. Lo spazio verde sarà pronto entro la fine dell’anno e prevede percorsi pedonali, aree gioco per i bambini e una nuova illuminazione. Si parla di un investimento da 211 mila euro, a carico di un privato nell’ambito di una convenzione urbanistica, che comprenderà nuove piantumazioni e piante già esistenti.

Quindi, via libera ai percorsi pedonali senza barriere architettoniche e in futuro si penserà anche a un campo da basket. Un altro intervento nelle vicinanze riguarderà anche via Sant’Eufemia e all’altezza di via Zammarchi per completare la pista ciclabile e pedonale e una nuova illuminazione. Mentre il fabbricato dismesso sarà messo all’asta.

Nel presentare il progetto ieri, venerdì 23 aprile, il sindaco Emilio Del Bono e l’assessore Valter Muchetti hanno detto che “si completa così un percorso importante nel quartiere anagraficamente più giovane della città. Raccogliamo così le esigenze delle famiglie ascoltate più volte in occasione di alcuni sopralluoghi a Sanpolino. Un luogo dove i bambini potranno sfogare le loro energie in un ampio spazio verde e protetto, confinante con le abitazioni”.