“Basta con il coprifuoco”, in piazza Vittoria presidio di Fratelli d’Italia

(red.) Questa mattina, sabato 24 aprile 2021, Fratelli d’Italia Brescia ha organizzato un presidio in Piazza Vittoria contro il coprifuoco, una misura riconfermata dal governo nell’ultimo consiglio dei ministri.

“Questa mattina siamo in Piazza Vittoria a dimostrare tutto il nostro dissenso contro il coprifuoco”, ha spiegato il coordinatore cittadino Paolo Inselvini. “Una misura irrazionale, confermata anche dal Cts come scelta politica e non di esigenza scientifica. Questa limitazione va in totale contrasto con la libertà e la nostra costituzione, quindi, ci auspichiamo che il governo dimostri nelle prossime settimane di avere fiducia nel nostro popolo, perché la pazienza degli italiani è finita“.

“Si tratta di una misura folle e irragionevole”, ha aggiunto il consigliere comunale di Brescia Gianpaolo Natali. “Solo un giudice può limitare la libertà della persona, in questo modo il governo dimostra di abusare del proprio potere non capendo le esigenze reali del paese. Il coprifuoco va eliminato e auspichiamo che anche i nostri alleati e amici del centrodestra abbiano il coraggio di esprimere il loro voto contrario di fronte a queste scelte scellerate”.