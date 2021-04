Multe del Comune di Brescia, il portale riapre e si torna a pagare

(red.) Il municipio di Brescia informa che è stato ripristinato il portale per i pagamenti delle sanzioni comminate dalla Polizia Locale che risultava inaccessibile a causa dell’attacco informatico subìto dal Comune.

I termini per i pagamenti delle multe, sospesi a partire dal 30 marzo 2021 compreso, riprendono a partire da giovedì 22 aprile incluso. Di conseguenza, la sospensione dei termini per il pagamento delle sanzioni riguarda il periodo tra il 30 marzo 2021 e il 22 aprile 2021 (inclusi).