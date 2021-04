Giovani ricattano sacerdote dopo rapporti sessuali, un altro arresto

(red.) In una notte precedente a venerdì 23 aprile è stato messo a segno un altro arresto a Trieste a carico di un ragazzo rumeno di 22 anni che avrebbe fatto parte di un gruppo di cinque nomadi che aveva agito, a Brescia città, contro un sacerdote di 60 anni. In particolare, consumando con lui dei rapporti sessuali, ma poi con la richiesta di denaro e minacciandolo di diffondere i filmati di ripresa con quei rapporti e inviandoli agli altri parrocchiani.

Il prelato aveva così dato loro 14 mila euro, ma in seguito aveva ricevuto richieste fino a dieci volte tanto. E’ stato a quel punto che si è presentato agli agenti della Polizia locale di Brescia denunciando quanto gli stava accadendo. A loro ha rivelato di aver conosciuto e iniziato a frequentare quel gruppo di 20enni, tutti residenti in un campo nomadi tra la città e l’hinterland, dando loro qualche soldo per aiutarli. Poi i rapporti si sarebbero fatti più intimi fino ai rapporti sessuali e ai ricatti.

Nelle scorse settimane era avvenuto il primo arresto e il trasferimento in carcere nel momento in cui era stato sorpreso a ricevere i soldi dal sacerdote. Per gli altri quattro il giudice di Brescia aveva emesso delle ordinanze. E proprio a Trieste uno dei quattro, fermato durante un controllo alla frontiera, è stato intercettato e arrestato, quindi portato dietro le sbarre in attesa di essere interrogato. Gli altri tre restano ancora latitanti.