Brescia, caloriferi accesi fino a martedì 27 aprile compreso

(red.) Poiché le attuali condizioni meteorologiche continuano a causare temperature inferiori alla media stagionale, il sindaco di Brescia Emilio Del Bono ha disposto la proroga, fino al 27 aprile 2021 compreso, dell’attivazione degli impianti di riscaldamento.

Gli impianti termici possono essere attivati per una durata non superiore a sette ore giornaliere e l’attivazione deve essere compresa tra le 5 e le 23 di ciascun giorno. I valori massimi della temperatura ambiente dovranno corrispondere a 20°C più due gradi di tolleranza, eccetto gli edifici adibiti a attività industriali e artigianali per i quali è prevista la temperatura massima di 18°C più due gradi di tolleranza.