Brescia, anziano investito da un’auto mentre attraversa: è grave

(red.) Ieri mattina, mercoledì 21 aprile, un uomo di 87 anni è rimasto vittima di un investimento stradale in via Della Chiesa a Urago Mella di Brescia. E’ successo intorno alle 10,30 quando l’anziano è stato colpito da un’auto mentre stava attraversando la via verso la zona di Abba. A causa del botto l’uomo è finito a terra, ma è sempre rimasto cosciente.

Sul posto, dopo l’allerta ai soccorsi, sono giunte l’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Brescia insieme agli agenti della Polizia locale per ricostruire la dinamica. L’anziano è stato poi trasportato in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia, ma le sue condizioni non desterebbero pericolo di vita.