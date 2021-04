Trovato morto in via Milazzo, indagato il medico che lo ha dimesso

(red.) Per il rinvenimento del corpo senza vita del 52enne senegalese trovato su un marciapiedi in via Milazzo a Brescia, in città, a due passi da via Leonardo da Vinci nei giorni precedenti a mercoledì 21 aprile, la procura di Brescia ha aperto un’inchiesta come atto dovuto. E allo stesso tempo il medico 58enne del pronto soccorso del Città di Brescia che ha assistito l’uomo per poi dimetterlo e prescrivendogli del medicinali contro i dolori addominali è stato iscritto nel registro degli indagati.

In questo modo potrà difendersi al momento dell’autopsia che è stata disposta sul corpo di Seydau Diao per la prossima settimana. Secondo quanto è stato ricostruito, l’uomo, dopo essere stato dimesso dall’ospedale, sarebbe tornato a casa al Carmine e la notte successiva sarebbe uscito per poi essere trovato senza vita nei pressi di Campo Marte.