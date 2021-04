Brescia: con Oltre il Tondino sulle tracce di chiese (quasi) scomparse

(red.) Il programma delle visite guidate promosso da Oltre il Tondino prosegue, sempre per piccoli gruppi, con un itinerario alquanto curioso, per le vie del centro storico di Brescia.

Domenica 25 aprile alle ore 14.30 si andrà alla ricerca dei segni della Brescia che fu seguendo l’itinerario dal titolo tracce di chiese (quasi) scomparse. La visita guidata prevedono un contributo di € 8,00 per la partecipazione a persona e la prenotazione è obbligatoria.

Informazioni e prenotazione: 348.3831984 – info@oltreiltondino.it – www.oltreiltondino.it

“Fra vicoli e piazze come novelli esploratori ricostruiremo la storia di antichi luoghi di culto e fede che sono arrivati a noi completamente trasformati. Angeli affrescati che vegliano sulla strada, campanili nascosti, portali camuffati faranno da sfondo alla nostra passeggiata.

Cos’è successo ai tanti luoghi di silenzio e preghiera cancellati dalla storia? Un viaggio nello spazio che si trasforma in un viaggio nel tempo.

I luoghi, le architetture del nostro vivere sono gli spazi che raccontano la nostra identità. Non solo monumenti importanti sui quali leggere la storia; ma anche pietre meno preziose, magari un po’ nascoste che con la loro trama di secoli si fanno narratrici del tempo e della memoria collettiva. Durante tutte le visite guidate si seguiranno le disposizioni di sicurezza vigenti”.