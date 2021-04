148° compleanno per la Polizia Locale di Brescia

(red.) Si è appena festeggiato il 148° anniversario della costituzione del corpo di Polizia Locale di Brescia, nato il 18 aprile 1873. Questo martedì 20 aprile si è tenuta una cerimonia in piazza Loggia e una nella sede di via Donegani. L’anniversario ha rappresentato l’occasione per fare un bilancio del 2020, che – informa una nota- è stato un anno duro anche per la Polizia Locale cittadina: sono stati contagiati dal Covid circa 50 agenti, altri 200 hanno dovuto osservare un periodo di quarantena fiduciaria e si sono avuti anche diversi lutti familiari. L’impegno però non è venuto meno e grande è stato il supporto alla città in questa situazione molto difficile e delicata.

Gli agenti hanno consegnato mascherine e altro materiale sanitario, hanno fornito assistenza alle tumulazioni nella fase più acuta della crisi, aiutando oltre mille famiglie che non potevano uscire di casa perché positive al virus.

Gli uomini della Polizia Locale hanno inoltre sistemato la viabilità in via Morelli al centro drive-in, nello scorso agosto, dove poi è stato installato il primo centro vaccinale. Tutt’oggi gli agenti sono impegnati nella gestione della viabilità in via Morelli e nel nuovo hub di via Caprera.

Sono stati sanzionati coloro che non hanno osservato le disposizioni dei Dpcm, tuttavia – conclude il comunicato – gli agenti hanno cercato sempre di agire con equilibrio, con senso di responsabilità, considerando sempre le esigenze, i problemi e le paure dei cittadini.