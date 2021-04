Brescia, primo weekend arancione tranquillo: 37 sanzioni e un locale chiuso

(red.) Il fine settimana appena trascorso, tra sabato 17 e ieri, domenica 18 aprile, è stato tranquillo in tutta la provincia di Brescia dal punto di vista anche delle norme anti-Covid da rispettare. Si trattava del primo weekend in zona arancione, ma di certo anche il meteo ha impedito folle che potevano riversarsi, per esempio, a Brescia città. In ogni caso, si è registrato un comportamento regolare e rispettoso.

In città, dopo il sabato sera in piazza Vittoria in cui diversi gruppi di giovani si erano ritrovati e con l’intervento delle forze dell’ordine a sciogliere gli assembramenti, ieri è stata molto tranquilla. Tanto che gli agenti della Polizia locale impegnati nei controlli all’ombra della Loggia hanno emesso una sola sanzione.

36, invece, le persone multate il giorno prima, sabato, su 1.025 controllate e come risulta dai numeri forniti dalla prefettura. Nel mirino dei controlli sono finiti anche gli esercizi commerciali, di cui uno sabato è stato sanzionato e chiuso per cinque giorni.