Brescia, ladri nella sede di “Mamme e papà separati” dopo i City Angels

(red.) Nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 aprile è stato il turno dei City Angels e la notte successiva, quella tra sabato 17 e ieri, domenica 18 aprile, all’associazione delle Mamme e papà separati. I due sodalizi, che hanno la sede all’interno dello stesso complesso in via Rose a Brescia, in città, sono finiti nel mirino dei malviventi che hanno cercato di rubare qualcosa con l’intento poi di rivendere.

Ma a questi bisogna aggiungere anche il furto commesso ai danni del negozio dell’usato Charity Point dell’inizio della scorsa settimana all’Ant di via Corsica. In particolare, in quel caso, soldi destinati all’assistenza a domicilio ai malati oncologici. Per i City Angels e “Mamme e papà separati”, di cui Bresciaoggi dà notizia dei furti, si tratta del nono colpo subito in un anno.

E ai danni dell’associazione che si occupa dei genitori separati è stato portato via qualche vestito e prodotti alimentari che erano rivolti alle famiglie in difficoltà. E sul posto c’è molta apprensione perché due furti commessi a poche ore di distanza l’uno dall’altro indicano come la zona sarebbe poco controllata. Oggi, lunedì 19 aprile, sarà presentata l’ennesima denuncia.