Gastaldi (Lega): “Brescia capitale della cultura? Tutti i progetti sono fermi”

(red.) Una convocazione straordinaria della Commissione Cultura, per conoscere l’attuale situazione del progetto Musil di Brescia, circa lo stato dei cantieri, dell’avanzamento lavori e la sostenibilità futura del Museo. È quello che ha chiesto Melania Gastaldi, consigliere comunale della Lega di Brescia.

“Brescia capitale della cultura 2023 è dietro l’angolo e purtroppo tutti i progetti sono bloccati, partendo da Musil e ascensore in Castello. Abbiamo letto tante parole del vicesindaco Castelletti sui giornali, ma come al solito i fatti la smentiscono, visto che il cantiere è completamente fermo” ha dichiarato Gastaldi.

“Quando vedremo il progetto definitivo del Musil?”, ha aggiunto la consigliera del Carroccio. “Quando vedremo la relazione economica per la sostenibilità finanziaria del progetto? Quando partiranno i cantieri? Sono settimane che chiediamo chiarezza su questo e non otteniamo alcuna risposta. La sensazione è che l’amministrazione comunale sia in confusione e non sia in grado di gestire la straordinaria opportunità legata al riconoscimento della nostra città come capitale della cultura”.

“È necessario un coinvolgimento immediato di tutti gli enti pubblici e privati per capire lo stato dell’arte”, ha concluso Gastaldi, “e avere un cronoprogramma credibile sulla realizzazione di un progetto di cui si parla da troppo tempo, ma che al momento non trova riscontro concreto. Brescia deve fare squadra e dare ai cittadini elementi di chiarezza sui programmi culturali dei prossimi due anni”.