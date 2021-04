Torre Tintoretto, la “demolizione in sordina” e il “merito storico del centrodestra”

(red.) “Il via ai lavori di abbattimento della torre Tintoretto a San Polo riconosce al centrodestra bresciano un merito storico sulla visione di sviluppo della città”, si legge in un comunicato congiunto firmato dai segretari cittadini di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia: Matteo Rinaldi, Paolo Fontana e Paolo Inselvini. “Quando dodici anni fa la giunta Paroli annunciò il progetto, ci furono sberleffi e critiche da parte del Pd. Ricordiamo conferenze stampa e interventi Tv ai piedi della torre per contrastare il progetto”.

“Il tempo come sempre è galantuomo”, prosegue la nota. “Siamo felici di vedere che il sindaco Del Bono abbia nel frattempo cambiato opinione. Certo il suo insolito basso profilo mediatico lascia trasparire una certa difficoltà nell’ammettere di avere avuto torto e di aver perso comunque otto anni per far partire un cantiere che darà nuova immagine al quartiere di San Polo. Affidare un annuncio così importante a un cartello stradale è decisamente indicativo, soprattutto per

una amministrazione comunale che vive di comunicati stampa. La Tintoretto è simbolo di degrado, di insicurezza e di una Brescia del passato che deve cambiare. Ringraziamo la Regione Lombardia per la collaborazione e vigileremo affinché i lavori procedano speditamente. Anzi questo intervento potrebbe fare scuola anche per interventi simili a riguardo. San Polo merita nuova linfa e un intervento di alto livello”.