Slittano di un anno i lavori alla media Divisione Tridentina

(red.) Il comune di Brescia informa che, così come condiviso con i dirigenti scolastici e con i consigli di quartiere Urago e Fiumicello, i lavori di adeguamento antisismico della Ssuola secondaria di I grado Divisione Tridentina, già appaltati e previsti a partire dall’estate 2020, sono rinviati al 2022, causa Covid-19.

Si era sperato di poter rimandare le opere soltanto di un anno, al 2021; allo stato attuale però, considerata la complessità dell’intervento e la necessità di trasportare ogni giorno n. 400 alunni alla scuola secondaria di I grado Romanino, si è deciso di sospendere ancora per un anno l’inizio dei lavori.

Si avvisano quindi le famiglie che le lezioni dell’anno scolastico 2021/2022 si svolgeranno nella sede della scuola in via Bagatta, 6.