Lavori sul torrente Garza, disagi lungo via Tartaglia e via Capriolo

(red.) A partire dalle 9 di venerdì 16 aprile avrà inizio la seconda fase dell’intervento di manutenzione straordinaria della copertura carrabile del torrente Garza. Saranno pertanto chiuse via Tartaglia, tra via Capriolo e piazzale Garibaldi, e via Ugoni, tra piazzale Garibaldi e l’incrocio adiacente all’Istituto Comprensivo Alessandro Manzoni. La viabilità sarà spostata sulle due controstrade di via Tartaglia e di via Ugoni, preparate per questo scopo nel corso della prima fase. La deviazione resterà per tutta la durata dei lavori.

Questa seconda fase rappresenta la parte principale dell’intervento di rifacimento e di consolidamento delle solette carrabili del torrente Garza che sarà effettuato in via Tartaglia per 146 metri e in via Ugoni per 90 metri. I lavori dureranno circa 130 giorni, compatibilmente con la gestione dei sottoservizi e con eventuali cattive condizioni meteo che potrebbero causare problemi al torrente Garza.