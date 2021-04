Iscrizioni ai nidi del comune di Brescia, dove (ri)fare la domanda

(red.) A seguito del blocco informatico che ha colpito il Comune di Brescia non è stato possibile portare a termine le iscrizioni ai nidi comunali e convenzionati della città per il prossimo anno educativo, in quanto previste solo con la modalità on line.

Una nota del municipio informa che per questo motivo, a partire da lunedì 19 fino a venerdì 23 aprile, le famiglie interessate che non sono riuscite a presentare la domanda potranno farlo presso gli uffici del Settore Servizi per l’Infanzia, in Piazza Repubblica n. 1, previo appuntamento telefonico al numero 030 2977460.

Le domande potranno essere inoltrate anche via mail all’indirizzo iscrizioni.infanzia@comune.brescia.it: in questo caso sarà possibile chiamare i numeri 030 2977310/482/645 per richiedere via mail il modulo di iscrizione, da restituire compilato e firmato, nonché per disporre di eventuale assistenza nella compilazione.

Sono tenuti a ripresentare la domanda anche coloro che hanno effettuato l’iscrizione tramite portale nei giorni 29, 30 e 31 marzo in quanto, per i problemi citati, il sistema non le ha registrate.