Brescia, all’alba trovato un uomo senza vita in via Milazzo: si indaga

(red.) Un corpo senza vita sul marciapiede in via Milazzo a Brescia città è stato trovato questa mattina, martedì 13 aprile, all’alba poco prima delle 6,30. Il cadavere era steso per terra, senza apparenti segni di violenza, sul marciapiede della strada del quartiere di Campo Marte e sui fatti sta indagando la Polizia. L’uomo ha perso la vita in circostanze ancora da definire ed è in corso la sua identificazione, ma si tratterebbe di un senegalese di circa 50 anni.

Uno dei pochi dati certi è che in precedenza la stessa persona, probabilmente per un malore, si era rivolta al pronto soccorso. Poi non è chiaro cosa sia successo fino al momento in cui si è arrivati alla zona tra Campo Marte e via Leonardo da Vinci, a due passi da San Faustino. Sul posto sono intervenute l’automedica e un’ambulanza della Croce Bianca di Brescia, ma ormai l’uomo era privo di vita. Su cosa gli sia accaduto sta indagando la Polizia di Stato.