Biblioteche bresciane, lunedì ripartono con le aperture

(red.) Da martedì 13 aprile, con la zona arancione, riapre una parte dei servizi delle biblioteche di Brescia. “In realtà”, precisa l’assessore alla Cultura Laura Castelletti, “non ci siamo mai fermati, abbiamo offerto con la lettura la possibilità di evadere anche in piena pandemia e ora siamo pronti a ripartire, per quanto ci concedono le norme di contenimento della pandemia. Con la modifica dell’orario di sala Eco abbiamo raccolto le esigenze degli studenti e ampliato l’apertura, tenendo conto del coprifuoco. Quando torneremo alla normalità anche gli orari seguiranno i nuovi ritmi”.

Martedì riapre con orario continuato dalle ore 9 alle ore 21 la sala di lettura Umberto Eco. Le prenotazioni verranno raccolte a partire da lunedì 12 aprile telefonando allo 030 2977357 dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, oppure scrivendo a prenotazionisalaeco@cooperativaarticolouno.it.

Riaprono anche le sale di lettura in Queriniana, per prenotare telefonare allo 030 2978210 dal martedì al venerdì dalle 8,45 alle 18, segnalando gli eventuali materiali necessari per la consultazione.

E’ possibile accedere ai posti per la lettura nelle biblioteche di quartiere e nella biblioteca del museo di scienze naturali. E’ necessario prenotare contattando telefonicamente le singole biblioteche (vedi sotto tutti i recapiti).

I prestiti vanno sempre prenotati dall’Opac (https://opac.provincia.brescia.it/) oppure telefonando alla propria biblioteca, attendere la mail di conferma e concordare le modalità di consegna. Si possono ritirare in biblioteca, ritirare tramite i lockers oppure riceverli a domicilio (over 70enni, persone in quarantena, persone fragili e con difficoltà di movimento).

A causa dei problemi informatici in corso, le riproduzioni sono temporaneamente sospese.

Per ogni altra informazione conviene contattare la propria biblioteca. Ecco tutti i recapiti.

Biblioteca Queriniana: da martedì a venerdì: 8,45-18. Tel 030 2978210/8209.

Biblioteca Buffalora: lunedì: 14,30-18; da martedì a giovedì: 9 -12; 14,30-18; venerdì: 14,30-18. Tel 030 2977494.

Biblioteca Caduti del Lavoro: lunedì: 14,30-18; da martedì a giovedì: 9 -12; 14,30-18; venerdì: 14,30-18. Tel 030 2977493.

Biblioteca Prealpino: martedì 14-18, mercoledì, giovedì e venerdì: 9-12; 14-18; Tel 030 2977492.

Biblioteca San Polo: martedì 14-18, mercoledì e giovedì: 9-12; 14-18; venerdì: 14-18 Tel 030 2977497.

Biblioteca Sereno: martedì: 8,30-12,30;14-18; mercoledì e venerdì: 14-18; giovedì: 8,30-13 Tel 030 2977495.

Biblioteca Parco Gallo: martedì 9-13; mercoledì e giovedì: 9-13; 14-18; venerdì: 14-18 (13 e 14 aprile chiusa per lavori) Tel 030 2977496.

Biblioteca Largo Torrelunga: da martedì a giovedì: 10-13; 14-18; venerdì: 14-18 Tel 030 2977498.

Biblioteca Museo di Scienze: lunedì 9-12.45, mercoledì e giovedì: 9-12.45; 14-17, venerdì 9-12.45​ Tel 030 2978664.

Sala studio Umberto Eco: da lunedì a venerdì: 9-21 Tel 030 2977357.