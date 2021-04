Brescia, abusi sessuali sull’amica del figlio: l’uomo resta in carcere

(red.) Nelle ore precedenti a giovedì 8 aprile il giudice di turno delle indagini preliminari del tribunale di Brescia ha convalidato l’arresto nei confronti del 32enne moldavo che in una sera, nell’abitazione della compagna in via Triumplina in città, aveva tentato di abusare nella notte dell’amica 13enne del figlio. In base al materiale che ha ricevuto il giudice, l’uomo accusato delle molestie sessuali potrebbe reiterare il reato. Per questo motivo insieme alla convalida è stato anche confermato il carcere.

E da Canton Mombello l’uomo dovrà attendere la prima udienza del processo. A fermare quel tentativo di violenza dell’uomo, tra l’altro già noto alle forze dell’ordine per aver alzato troppo il gomito, era stato l’amico della 13enne e la madre. Poi l’intervento dei carabinieri e l’arresto.