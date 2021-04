Brescia, Angelo Viviani è “andato avanti”: uno dei reduci di Nikolajewka

(red.) E’ morto ieri, lunedì 5 aprile, all’età di quasi 99 anni l’alpino bresciano Angelo Viviani, uno degli ultimi reduci della campagna di Russia della seconda guerra mondiale. La penna nera, del 6° Reggimento Alpini Divisione Tridentina per la 112° compagnia del Battaglione di Valchiese, era stata inviata in Russia. Aveva raggiunto il fronte del Don verso la battaglia di Nikolajewka del gennaio 1943. E un suo tratto distintivo era il colbacco che indossava: gli era stato regalato da una donna russa alla quale lui, figlio di un calzolaio, aveva fatto inviare da Brescia delle scarpe per i figli.

Sopravvissuto alla campagna di Russia – rimase ferito a un braccio e a una gamba – era tornato a Brescia per intraprendere l’attività di calzolaio. Vedovo – la moglie è morta una decina di anni fa – lascia tre figli. La camera ardente di Angelo Viviani è stata allestita all’obitorio dell’ospedale Civile e domani mattina, mercoledì 7 aprile, alle 10,30 nella chiesa della Santissima Trinità si svolgerà il funerale. Poi la sepoltura nel cimitero di Mompiano, quartiere dove l’alpino era nato.