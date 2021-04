Spacciatore in bicicletta arrestato a Pasqua

(red.) Nell’ambito dei servizi specifici antidroga, nel pomeriggio di domenica gli agenti della Questura di Brescia hanno arrestato un 24enne gambiano per spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti lo avevano notato a bordo della sua bici, durante l’attività di perlustrazione della zona della stazione ferroviaria.

L’uomo ha dichiarato di essere privo di documenti, ma gli agenti gli hanno trovato tre confezioni di hashish nascoste all’interno del giubbino, oltre a 640 euro in banconote di piccolo e medio taglio. Il 24enne, con precedenti specifici, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nel tardo pomeriggio di lunedì, il provvidenziale intervento di una volante ha evitato l’espandersi di un piccolo incendio sviluppatosi in Via Cappellini. Gli agenti hanno immediatamente chiamato i Vigili del Fuoco e messo in sicurezza l’area, che dopo pochi minuti è stata ripristinata.