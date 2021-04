Bevuta di gruppo fuori dal bar, in manette due fratelli di Brescia

(red.) Sabato pomeriggio dopo le 16,30, a Brescia Due, la Polizia Locale ha ammanettato due fratelli di 34 e 27 anni abitanti in città con le accuse di resistenza, violenza, oltraggio e per essersi rifiutati di esibire un documento di identità.

Alcuni residenti avevano telefonato per segnalare la presenza di una decina di persone che bevevano e chiacchieravano senza preoccuparsi delle regole anti Covid all’esterno di un bar di via Bianchi .

I due fratelli, insieme con altri clienti, hanno affrontato le quattro pattuglie dei vigili intervenute con insulti e cercando di non farsi identificare. Uno dei due è stato bloccato mentre cercava di fuggire e il più giovane, per difendere il fratello, ha anche morsicato la gamba di un agente. Arrestati, sono ai domiciliari in attesa del processo per direttissima di lunedì.