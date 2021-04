Brescia, tenta la truffa dello specchietto a un anziano: denunciato

(red.) Nella mattina di ieri, venerdì 2 aprile, un anziano ha rischiato di cadere nella rete di un autore delle “truffe dello specchietto” in via Chiusure a Brescia, in città. Ma la Polizia locale, allertata dallo stesso anziano, ha evitato che si consumasse il raggiro e portato a denunciare il responsabile. Tutto è successo nel momento in cui proprio il cittadino bresciano, che in effetti aveva sentito un rumore contro la portiera della propria auto, era stato avvicinato dal truffatore, un 28enne con precedenti per reati contro il patrimonio e le persone.

Questo gli ha mostrato lo specchietto rotto – la tecnica usata è sempre la stessa – chiedendo all’anziano di dargli il denaro in contanti come risarcimento. Ma l’anziano si è rifiutato e ha chiamato gli agenti della municipale che stavano transitando.

A quel punto il giovane è dovuto fuggire con la propria auto, ma è stato subito dopo bloccato in una strada stretta. Portato al comando di via Donegani, è stato identificato e a bordo della sua auto c’erano anche delle pietre che probabilmente l’uomo usava per far credere che altri automobilisti avessero urtato il proprio specchietto. Per lui è scattata una denuncia per tentata truffa.