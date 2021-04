Brescia, pusher recidivo beccato con hashish al parco Falcone

(red.) L’altro pomeriggio, martedì 30 marzo, gli agenti della Polizia locale di Brescia hanno arrestato nel parco Falcone di via Fratelli Ugoni, in città, un cittadino tunisino di 46 anni sorpreso a spacciare sostanze stupefacenti. In particolare, l’uomo, tra l’altro recidivo in quell’attività, è stato beccato mentre si intratteneva nello scambio con due clienti.

E per lui – dalla perquisizione sono emersi alcuni grammi di hashish e 55 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio – sono scattate di nuovo le manette. E’ stato poi portato al comando di via Donegani e trattenuto per l’identificazione.

Da lì è emerso che il 46enne, senza fissa dimora e pluripregiudicato per reati connessi allo spaccio, era sottoposto all’obbligo di firma ancora per droga. Ieri, mercoledì 31 marzo, il giudice ha convalidato l’arresto, ma disposto di nuovo il semplice obbligo di firma.