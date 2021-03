Nuovo Flaminia, uova di cioccolato per le famiglie bisognose del Don Bosco

(red.) I bambini bresciani sono lontani da scuola ormai da un mese, e ancora non si prospetta una data di rientro sui banchi di scuola, a causa dell’andamento della pandemia di Covid-19. Per questo motivo, con l’avvicinarsi delle festività di Pasqua, il centro commerciale Nuovo Flaminia di via Sorelle Ambrosetti ha pensato ad un gesto di generosità e di vicinanza ai più piccoli, che spesso sono stati graditi ospiti del parco Alberini fuori dalla struttura e che ora invece sono chiusi fra le mura di casa. Grazie alla stretta collaborazione con il Consiglio di quartiere Don Bosco, che si è prontamente dato da fare per organizzare la distribuzione in sicurezza, il Nuovo Flaminia regalerà alle famiglie bisognose dei quartieri limitrofi oltre 100 uova di Pasqua per regalare un sorriso a chi sta soffrendo in modo particolare questa situazione. In particolare, verranno donate alle associazioni San Vincenzo De Paoli Conferenza Maria Ausiliatrice e CasAperta onlus, ai doposcuola organizzati dalle parrocchie Don Bosco e Santa Maria in Silva e alle due Caritas parrocchiali. La distribuzione avverrà nei prossimi giorni grazie all’organizzazione del Cdq Don Bosco.

Le uova di cioccolato scelte dal Nuovo Flaminia per la distribuzione, però, non sono uova qualunque. Per dare ancor più significato ad un gesto di vicinanza ai bambini e alle loro famiglie in difficoltà, la direzione del centro ha scelto di acquistare per tutti le uova di cioccolato dell’Ail che tradizionalmente vengono distribuite a Brescia e in tutta Italia nelle settimane precedenti alla Pasqua. Quest’anno, a causa della pandemia in corso, il tradizionale appuntamento con i banchetti e i volontari Ail Brescia per la vendita delle uova rischia di essere più complicato del solito, e il centro commerciale Nuovo Flaminia ha così scelto di poter concretamente essere d’aiuto anche all’associazione. Il ricavato verrà utilizzato da Ail Brescia in sostegno al progetto per le innovative cure Car-T, al progetto per il trattamento delle mucositi orali nei pazienti onco-ematologici adulti e bambini e al potenziamento dell’accoglienza del reparto di Ematologia.