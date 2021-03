Brescia, rapinato al parco dopo la ressa al Freccia Rossa: condanna

(red.) Nella giornata di ieri, martedì 23 marzo, il giudice del tribunale di Brescia ha condannato a 2 anni e otto mesi di reclusione un marocchino di 22 anni per quanto era successo nel 2018 all’interno del parco Gallo a Brescia. Quell’occasione si era dimostrata come un vero e proprio raid ai danni di un ragazzino, amico di un coetaneo di 14 anni che poco prima era stato derubato del portafogli all’interno del centro commerciale Freccia Rossa.

Nel punto vendita si era svolto un firma-copie con la partecipazione del rapper Sfera Ebbasta, ma tra due gruppi di giovani – uno di italiani di cui fa parte il 14enne e l’altro di stranieri con il maggiorenne ieri condannato – si era arrivati quasi alla rissa. Il motivo? Uno degli stranieri aveva rubato il portafogli a uno dell’altro gruppo e l’inseguimento della vittima verso il malvivente aveva raggiunto il parco Gallo. In quel momento erano arrivati anche gli agenti della Polizia locale che avevano arrestato il ladro e identificato gli amici della vittima.

La condanna arrivata ieri, però, riguarda chi aveva colpito un amico della vittima nello stesso parco. Il 14enne venne accerchiato, minacciato e aggredito facendosi portare via il cellulare e il portafogli. A quel punto era scattata la denuncia portando tutto il gruppo che accompagnava l’allora 19enne alla sbarra. La maggior parte di loro, minorenni, sono stati giudicati dalla procura minorile e hanno ricevuto la messa in prova, mentre ieri il 22enne magrebino ha incassato la condanna in primo grado.