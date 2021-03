Brescia, piccola ha fretta di nascere. Parto nel piazzale del Civile

(red.) Nelle ore precedenti a martedì 23 marzo una coppia residente a Concesio, in Valtrompia, nel bresciano, ha visto nascere la propria secondogenita nel piazzale dell’ospedale Civile di Brescia. Di questo dà notizia il Giornale di Brescia sottolineando come la piccola Maria Sole pesi due chili e mezzo e stia bene. Il termine per partorire sarebbe stato una settimana più avanti, ma il padre, come ha raccontato lui stesso al quotidiano bresciano, era stato avvisato dalla moglie mentre si trovava in ufficio.

Di fronte al fatto che la donna stava avendo le doglie, è corso verso casa e, lasciando il loro primogenito alla babysitter, sono andati verso l’ospedale Civile a grande velocità. L’obiettivo era il reparto di Ostetricia, ma nel momento di scendere dall’auto a due passi dall’ingresso in reparto la piccola stava già venendo alla luce. E tutto è andato per il meglio.