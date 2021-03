Romanino e Moretto, 500 anni fa nella chiesa di San Giovanni Evangelista

(red.) Il 21 marzo del 1521 Girolamo Romanino ed Alessandro Bonvicino detto il Moretto ebbero l’incarico di decorare la cappella del Sacramento nella chiesa di San Giovanni Evangelista. Il contratto fu stipulato da Antonio Scaratti, notaio di fiducia della confraternita del Santissimo Sacramento, nella sacrestia della chiesa, alla presenza dei due pittori. L’accordo stabiliva che i due si sarebbero divisi equamente il lavoro, dipingendo uno la parte «a sera», l’altro quella «a mane» dell’altare e realizzando un quadro per volta, con le figure e le storie scelte dai committenti. L’opera doveva essere portata a termine entro i tre anni successivi o nei tempi dettati dalle possibilità della scuola. Nasceva così uno dei cicli pittorici più importanti di tutta l’Italia settentrionale.

La parrocchia San Giovanni Evangelista con l’Ambito Cultura e Territorio dell’Unità Pastorale del centro storico e la Fondazione Civiltà Bresciana, a distanza di cinquecento anni intendono ricordare e promuovere la consegna di una così singolare avventura teologica e artistica. Questo monumento di fede e arte che ci è stato tramandato merita di essere celebrato e divulgato.Le iniziative che vengono proposte dalla fine di maggio al mese di giugno hanno l’obiettivo di divulgare e approfondire la conoscenza di questo grande monumento che ancora tanti bresciani ignorano.

La prima iniziativa, che gli organizzatori sperano possa essere realizzata in presenza è la lettura da parte dell’attrice Monica Ceccardi del testo che Giovanni Testori dedicò alla cappella nel 1975. La recitazione – in programma il 29 maggio 2o21 – sarà accompagnata da un approfondimento di Barbara Maria Savy, storica dell’arte che ha dedicato importantissimi studi alla Cappella del Santissimo Sacramento e alla pittura bresciana del Cinquecento. Il secondo evento sarà una conferenza sulle confraternite del Santissimo Sacramento tenuta dal prof. Don Giuseppe Fusari (da effettuarsi nel mese di giugno). Sono in programma anche visite guidate offerte alla cittadinanza (da effettuarsi nel mese di giugno).