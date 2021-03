Vaccino anti-Covid, Bertolaso a Brescia: da metà aprile la campagna di massa in Fiera

(red.) Una decisa accelerata alla campagna di vaccinazione anti-Covid nel bresciano – arrivo delle dosi permettendo – dovrebbe essere impressa a partire dalla prossima metà di aprile. Infatti, per quei giorni dovrebbe essere disponibile il Brixia Forum come hub indicato e autorizzato dalla Regione Lombardia per la somministrazione. Qualche dettaglio sulle date e sui numeri è stato fornito ieri, mercoledì 17 marzo, dal consulente regionale alla vaccinazione Guido Bertolaso giunto a Brescia prima per incontrare le istituzioni e poi per un sopralluogo all’interno del polo fieristico. E da palazzo Broletto, sede della prefettura, Bertolaso ha annunciato che “entro metà luglio tutti i bresciani saranno vaccinati“.

Lo ha promesso sulla scorta del fatto che in aprile dovrebbero arrivare le dosi anche del vaccino Johnson & Johnson, altre della Pfizer e Moderna, poi forse a maggio Sputnik e senza dimenticare AstraZeneca di cui oggi, giovedì 18 marzo, è attesa la decisione dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema) per poter riprendere la somministrazione. E a proposito del polo fieristico usato come hub per la campagna massiva, Bertolaso ha sottolineato come sarà la seconda struttura più importante della Lombardia dopo la fiera di Milano e un punto di riferimento per 400 mila bresciani. Dal punto di vista della messa in moto, entro marzo saranno terminati i lavori per la riqualificazione energetica (il padiglione sarà dotato anche di un impianto di raffrescamento), mentre il 7 aprile ci sarà un concorso per gli infermieri delle Asst Franciacorta e del Garda. Quindi, a partire dal 10 aprile gli Spedali Civili di Brescia che si occuperanno della gestione potranno allestire i poli vaccinali e qualche giorno dopo inizierà la vera e propria campagna di massa.

Si prevedono 40 box per 5.500 dosi al giorno, ma non è escluso che si arrivi a cento linee di vaccinazione con apertura prima per 12 ore al giorno e con la possibilità, se necessario, di arrivare a 24 ore al giorno. In più, il polo fieristico sarà a disposizione anche dei privati, quindi di quelle aziende che potrebbero usare la Fiera per vaccinare i propri dipendenti attraverso i medici del lavoro. Con una scadenza da dover rispettare: da agosto Brixia Forum avrà dei contratti e quindi la campagna deve concludersi entro luglio. L’occasione del polo fieristico è stata anche quella per gli amministratori di sostenere l’urgenza di vaccinare in massa i bresciani.

A partire dai più anziani, quindi gli over 80, per i quali Bertolaso ha annunciato che tutti dovrebbero ricevere almeno la prima dose entro Pasqua, ma ad oggi poco meno della metà ha ricevuto la dose. Un altro sollecito è arrivato dal sindaco di Brescia Emilio Del Bono e dal direttore generale degli Spedali Civili Massimo Lombardo a proposito del fatto che su Brescia servirebbe uno sforzo straordinario, eccezionale, in quanto territorio più colpito non solo nella prima ondata, ma anche in quella attuale. Per questo motivo chiedono di far arrivare in provincia un milione e mezzo di dosi. Nel frattempo, dal punto di vista dei numeri è emerso come dall’inizio della campagna, nel bresciano siano state somministrate più di 100 mila dosi. E cosa succede se chi si è prenotato non si presenta all’appuntamento? Gli organizzatori fanno sapere che si procederà con gli altri iscritti della stessa categoria, a volte chiamati in anticipo rispetto all’appuntamento già fissato.