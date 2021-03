Premio Città dei giovani 2021, anche Brescia in finale

(red.) Brescia è finalista per l’assegnazione del Premio Città dei giovani 2021, assieme a Pesaro e Taranto. Lo ha comunicato al sindaco Emilio Del Bono la presidente del Consiglio nazionale dei giovani, Maria Cristina Rosaria Pisani, il 5 marzo scorso. Il Consiglio nazionale dei giovani si è congratulato per il progetto presentato a sostegno della candidatura, “risultato coerente con la necessità di favorire maggiormente il coinvolgimento dei giovani, la responsabilizzazione e la partecipazione dei giovani, potendo offrire loro lo spazio e il supporto necessario per prendere parte attivamente ai processi decisionali del proprio territorio, come modello di buona prassi, trasferibile e replicabile”.

L’assessora alle Politiche giovanili Roberta Morelli ha condiviso la soddisfazione espressa dal sindaco per questo primo riconoscimento, che testimonia la bontà del percorso intrapreso nell’ambito delle politiche rivolte ai giovani. “Se a questo primo risultato dovesse seguire la nomina di Brescia a Città dei giovani”, ha dichiarato l’assessora Morelli, “saremo chiamati a un’assunzione ulteriore di responsabilità, per realizzare nel migliore dei modi quel che abbiamo progettato, così da qualificare Brescia e contribuire ad accrescere la reputazione del premio stesso”.

Come richiesto sono state anche presentate le dichiarazioni di supporto da parte di alcuni istituti superiori cittadini (Leonardo, Foppa) e dalle associazioni giovanili operanti in città (Palcogiovani, Perlar, La fionda, True Quality, Yellow Fat).