Brescia, rapporto Antigone: carcere Canton Mombello secondo peggiore in Italia

(red.) Il carcere di Canton Mombello “Nerio Fischione” di Brescia è il secondo peggiore in Italia, solo dopo quello di Taranto. E il motivo, ormai noto, è connesso al sovraffollamento che si era in parte ridotto nei mesi precedenti a marzo quando, a causa della pandemia che colpiva in modo molto deciso, un centinaio di detenuti erano stati condotti verso una pena alternativa.

E il dato negativo sul carcere cittadino arriva dal 17° Rapporto Antigone dell’osservatorio nazionale presentato ieri, giovedì 11 marzo, di cui il Giornale di Brescia riporta i contenuti. Alla fine di febbraio i detenuti erano 357, in pratica il doppio rispetto alla capienza. E la situazione è tornata a farsi preoccupante con il ritorno dei detenuti dietro le sbarre dopo aver superato il periodo peggiore della pandemia.

Un problema ormai noto, come sottolinea anche Luisa Ravagnani garante per i detenuti di Brescia, interpellata dal quotidiano bresciano. Qui viene chiesto che vengano portati i vaccini, mentre la psicologia dei detenuti è messa a dura prova anche di fronte al fatto che diverse attività sono state sospese.