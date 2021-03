Brescia, palpeggia una donna vicino alla stazione: disposta perizia

(red.) Nella giornata di ieri, giovedì 11 marzo, in tribunale a Brescia si è aperto un processo a carico di un 26enne della provincia di Lodi accusato di aver palpeggiato una ragazza lo scorso dicembre e dopo averla seguita vicino alla stazione ferroviaria di Brescia. Per quell’episodio il giovane era finito in carcere a Pavia con l’accusa di violenza sessuale aggravata e ora il giudice dovrà stabilire la pena nei suoi confronti.

Ma non è detto che avvenga. Infatti, nonostante la vittima bergamasca fosse riuscita a descrivere e a portare l’uomo agli arresti, per il 26enne è stata disposta una perizia psichiatrica. Sarà un test non solo per valutare se fosse capace di intendere e volere, ma anche se possa stare a processo. Il giudice dovrebbe decidere nell’udienza aggiornata all’11 maggio.