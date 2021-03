Tamponi e vaccini, via Morelli nel caos: cambia la viabilità

(red.) Da giovedì 11 marzo verrà modificata la viabilità in via Morelli, a Brescia, per agevolare e garantire il flusso veicolare in entrata al polo vaccinale, evitando code e diminuendo i tempi di attesa. Una delle corsie della carreggiata di via Morelli che da via Borgosatollo va in direzione della Poliambulanza sarà dedicata ai veicoli per la vaccinazione.



Per una durata presumibile di almeno 12 mesi, dalle 7 alle 22 sarà aperta al traffico la corsia di canalizzazione sulla carreggiata di via Morelli che da via Borgosatollo va in direzione della Poliambulanza, nel tratto tra via Borgosatollo e l’accesso nord del polo vaccinale. La corsia ovest della carreggiata di via Morelli che dalla Poliambulanza va verso via Borgosatollo sarà dedicata ai tamponi. È stato istituito l’obbligo di dare la precedenza sulla corsia di canalizzazione della carreggiata di via Morelli che da via Borgosatollo va in direzione della Poliambulanza nei confronti della carreggiata opposta (varco sullo spartitraffico centrale).

È stata installata un’apposita segnaletica verticale ed è stata dipinta quella orizzontale sull’asfalto. Sono stati installati anche i cartelli di limite dei dieci chilometri orari all’ingresso del centro e, per rendere fruibile la sesta corsia realizzata in extremis, sono state sistemate un paio di buche dovute alle radici degli alberi. L’entrata è stata ulteriormente evidenziata tramite uno specifico cartello. All’ingresso il personale addetto smisterà i veicoli indirizzandoli verso le corsie appropriate.