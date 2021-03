Brescia, bimbo morto alla piscina Lamarmora: genitori e bagnini verso processo

(red.) Era il 19 luglio del 2020 quando il piccolo Ansh perse la vita dopo essersi lanciato nella vasca grande olimpionica della piscina Lamarmora a Brescia, in città. A distanza di quasi un anno, i due magistrati della procura a capo dell’inchiesta hanno concluso le indagini e notificati i risultati ai diretti interessati. Quindi, i genitori del bambino di origine indiana, ma anche il titolare 47enne della struttura che è assistente bagnante e un altro bagnino.

Sono tutti accusati di concorso in omicidio colposo e ora avranno venti giorni di tempo per farsi interrogare o presentare una memoria scritta prima che la procura proceda con l’azione penale della richiesta di rinvio a giudizio. L’autopsia aveva mostrato come il piccolo fosse rimasto sott’acqua per quattro minuti e si fosse calato senza alcuna forma di protezione nonostante non sapesse nuotare.

Secondo l’accusa, il padre e la madre del piccolo non avrebbero vigilato il figlio in modo corretto, mentre i due bagnini sarebbero stati negligenti e imprudenti. In particolare, nel non aver vigilato abbastanza quanto stava accadendo e non aver allestito sistemi di protezione per evitare l’accesso al piccolo alla vasca più grande. Nella vicenda è coinvolto anche un terzo bagnino, in quel periodo minorenne, giudicato quindi in un’altra sede.