Via Salgari, una nuova panchina rossa contro la violenza sulle donne

(red.) È stata inaugurata lunedì 8 marzo la panchina rossa posizionata in via Salgari, nelle vicinanze del parco a fianco della Cooperativa Flaminia, a Brescia.

Alla cerimonia hanno presenziato l’Assessore alle pari opportunità Roberta Morelli, il presidente del CSV – Centro servizi per il volontariato professor Giovanni Marelli e la presidentessa del Consiglio di Quartiere Don Bosco Tiziana Cherubini.

La panchina, pitturata dai volontari del CSV, è stata volutamente inaugurata nella “Giornata Internazionale dei Diritti della Donna” e sarà un punto di riferimento dedicato alla sofferenza delle donne vittime di violenza, stimolando le persone a condividere e progettare iniziative contro la violenza, al fine di creare un vasto movimento di opinione che promuova il rispetto tra i generi e la lotta agli stereotipi e ai pregiudizi.