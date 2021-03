Brescia, Polizia locale sgombera (di nuovo) l’ex Ideal Standard

(red.) Questa mattina all’alba, lunedì 8 marzo, gli agenti della Polizia locale di Brescia si sono mossi verso lo stabile dell’ex Ideal Standard di via Milano dove ancora una volta alcuni soggetti tra clandestini e tossicodipendenti avevano trovato un posto come giacigli di fortuna.

La zona è teatro di un maxi intervento sul quartiere, ma spesso le forze dell’ordine sono chiamate a intervenire insieme agli addetti delle aziende che si occupano dei lavoro. Un’attività che, oltre a identificare le persone, porta anche a rimuovere i resti lasciati sul posto da questi stessi soggetti.